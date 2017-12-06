Евкуров о решении МОК: на Западе не научились отделять спорт от политики

НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по российской сборной продиктовано политическими интересами, так как на Западе не научились отделять спорт от политики.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). При этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) должен внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы, указывается также в решении МОК.

"На Западе так и не научились разделять такие понятия, как спорт и политика. Все происходит под диктовку: и санкции, и расширение блока НАТО, и надуманные претензии к нашим спортсменам", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он также выразил уверенность, что российские спортсмены примут для себя верное решение. "Честь и Родина превыше всего" — по-другому не было и не должно быть! Хочу сказать спортсменам: вы молодцы, на всех Олимпиадах вы это доказывали, вас уважают и боятся, вы для нас чемпионы! Под каким флагом и как выступать, определит ваше руководство", — отметил глава Ингушетии.

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