Евкуров о решении МОК: на Западе не научились отделять спорт от политики

НАЛЬЧИК, 6 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) по российской сборной продиктовано политическими интересами, так как на Западе не научились отделять спорт от политики.
"На Западе так и не научились разделять такие понятия, как спорт и политика. Все происходит под диктовку: и санкции, и расширение блока НАТО, и надуманные претензии к нашим спортсменам", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он также выразил уверенность, что российские спортсмены примут для себя верное решение. "Честь и Родина превыше всего" — по-другому не было и не должно быть! Хочу сказать спортсменам: вы молодцы, на всех Олимпиадах вы это доказывали, вас уважают и боятся, вы для нас чемпионы! Под каким флагом и как выступать, определит ваше руководство", — отметил глава Ингушетии.
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