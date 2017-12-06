Благодаря ЭКО в Подмосковье с начала года родилось чуть менее 2 тыс детей

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. С начала 2017года медики Подмосковья сделали почти 3,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) женщинам по полисам ОМС, 1970 из которых привели к рождению детей, говорится в сообщении пресс-службы первого зампреда правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

По сравнению с прошлым годом в этом году с помощью ЭКО родилось на шестьсот детей больше. При этом прирост рождения "детей из пробирки", как называют экстракорпоральное оплодотворение, год от года составляет в Подмосковье около 600 детей.

В целом по стране растет и количество медицинских учреждений, оказывающих данную услуг по полису ОМС жителя Московской области: в 2016 году их было 15, в этом цифра выросла до 23. "Сейчас, — говорится в сообщении министерства здравоохранения Подмосковья,- процедура ЭКО по полисам ОМС жителей Подмосковья оказывается в 23 медицинских организациях в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Твери. Длительность ожидания процедуры составляет не более 30 дней".

"Всего в 2017 году запланировано проведение 3820 процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств обязательного медицинского страхования", — отметил в свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся на сайте правительства Подмосковья. По его словам, в начале года план составлял 2820 процедур. Из областного бюджета выделены дополнительные средства для проведения ЭКО в конце 2017 года и в 2018 году.