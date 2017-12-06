Кузнецова рассказала, сколько отцов-одиночек в Крыму получат маткапитал

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что около 200 детей, воспитывающихся без мам, получат помощь в связи с подписанием указа о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам из Крыма.

Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с 1 января 2007 года и до присоединения республики к России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

"Указ подписан Президентом! Крымские папы, которые одни воспитывают детей, смогут теперь получить средства материнского капитала! Ура… только по предварительным данным около двухсот детей, воспитывающихся без мам, получат помощь", — написала она в Facebook.

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