В Петербурге предложили продавать шампанское круглосуточно в Новый год

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект о снятии запрета на ночную продажу игристого вина (шампанского) в Новый год и Рождество, сообщает RT.

По словам парламентария, подобная мера поможет снизить число отравлений нелегальной и низкопробной алкогольной продукцией, которое традиционно возрастает в праздничные дни. Повышенный спрос на алкоголь порождает чёрный рынок, пояснил Петров.

Депутат также отметил, что это позволит увеличить поступление налогов.

В настоящее время во многих российских регионах действует стандартный запрет на покупку алкоголя в период с 23:00 до 08:00. В некоторых регионах этот временной период увеличен.

Петров планирует внести законопроект на рассмотрение в заксобрание Ленинградской области 8 декабря.