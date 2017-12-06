Роспотребнадзор рассказал о ситуации с ВИЧ в России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор по итогам 10 месяцев 2017 года фиксирует превышение среднемноголетних показателей в России по ВИЧ на 43,4% (49,67 на 100 тысяч населения против среднемноголетних — 34,64), говорится в статистике ведомства, которая есть в распоряжении РИА Новости.

При этом при сравнении с прошлым годом существенного роста нет.

"Превышение среднемноголетних показателей (СМП) в Российской Федерации отмечено по… болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомному инфекционному статусу, вызванному вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) – на 43,4% (49,67 против 34,64)", — говорится в документе ведомства.

При этом, по данным Роспотребнадзора, по сравнению с прошлым годом заболеваемость болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в январе-октябре 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года выросла незначительно — на 0,9% (49,67 на 100 тысяч населения против 49,21 в 2016 году).