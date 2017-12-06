В Московском зоопарке медведи, еноты, сурки и тушканчики впали в спячку

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Медведи, еноты, сурки и тушканчики впали в спячку в столичном зоопарке, посмотреть на них снова можно будет только весной, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Медведи, еноты, сурки и тушканчики впали в спячку в Московском зоопарке. Посетителей просят вести себя тише, чтобы их не разбудить. Рядом с уличными вольерами уже установили новые информационные таблички "Соблюдайте тихий час. Посмотреть на животное приходите весной", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, сотрудники зоосада стараются не нарушать естественные процессы в организме животных, поэтому готовить их к спячке начинают заранее. Летом зоологи увеличивают количество корма, чтобы жители зоопарка успели набрать необходимую массу тела, осенью порцию постепенно уменьшают. Животные начинают отказываться от еды и готовиться ко сну уже к первым заморозкам.

Согласно сообщению, медведи в этом году впали в спячку позже обычного из-за аномально теплого ноября.