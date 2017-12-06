Заболеваемость корью в России за год выросла более чем в четыре раза

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Заболеваемость корью в России по итогам 10 месяцев 2017 года выросла более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Роспотребнадзора, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Лидируют по числу заболевших Дагестан, Чечня, Московская область и Москва.

"Заболеваемость корью в январе-октябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла в 4,3 раза и составила 0,25 на 100 тыс. населения (2016 год – 0,06). Всего зарегистрировано 367 случаев заболевания (в 2016 году – 86 случаев). Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Республике Дагестан (2,16 на 100 тыс. населения), Чеченской Республике (1,3), Московской области (1,2) и в г. Москва (1,08)", — говорится в материалах ведомства.