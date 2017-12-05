Минтранс экстренно обсудил работу авиакомпаний в сложных метеоусловиях

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Минтранс России дал ряд поручений по работе авиакомпаний и аэропортов в сложных погодных условиях.

Глава Минтранса Максим Соколов дал ряд поручений для недопущения повторения ситуации, связанной с длительными задержками рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе министерства.

Учитывая ситуацию, сложившуюся в Шереметьево, где в прошедшие выходные наблюдались задержки рейсов по причине сложных метеоусловий, министром транспорта было проведено экстренное выездное совещание, рассказали в ведомстве.

"В целях недопущения повторения подобных ситуаций соответствующие поручения даны всем причастным структурам. В частности, Росавиации до конца этой недели необходимо провести оценку готовности аэропортов и авиакомпаний к работе в период новогодних праздников, в том числе в условиях резкого роста пассажиропотока, ухудшения метеоусловий и внештатных ситуаций", — сообщили в пресс-службе.

В Минтрансе напомнили, что завершение строительства третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево к чемпионату мира по футболу 2018 года поможет значительно снизить вероятность возникновения таких ситуаций в будущем.

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