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Общество

Искусство инклюзии: Путин предложил продлить программу "Доступная среда"

18:1505.12.2017
(обновлено: 18:30 05.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев5 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).5 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).
© РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин побывал в единственном в мире творческом вузе для людей с ограничениями по здоровью — Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ). Здесь прошла встреча главы государства с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ. Участники смогли обсудить широкий круг вопросов — от госпрограммы "Доступная среда" до развития инклюзивного искусства.

Владимир Путин отметил что, несмотря на то, что отношение к инвалидам меняется в лучшую сторону, необходимо еще сделать многое.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с инвалидами в Российской государственной специализированной академии искусств. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Нам еще предстоит, безусловно, многое изменить, многое сделать, серьезно продвинуться по таким направлениям, как система медико-социальной экспертизы, вопросы трудоустройства и реабилитации, а также ранней помощи детям-инвалидам. Здесь, безусловно, остается еще очень большое количество нерешенных вопросов, обязательно будем этим заниматься и двигаться дальше", — сказал он.

В подтверждении своих слов президент сообщил, что государственная программа "Доступная среда", рассчитанная до 2020 года, будет продлена до 2025.

И это очень позитивный сигнал, считают эксперты и участники встречи.

"Очень правильная позиция, что программа будет продлена. Потому что нужно, чтобы это было всюду, чтобы не было такого места в нашей стране, куда человек с ограниченными возможностями не мог бы попасть. И хорошо, что об этом президент думает. Не только думает, но и делает — это очень важно", — отметил Руслан Витрянюк, сопродюсер фильма про паралимпийцев "Со дня вершины" в комментарии РИА Новости.

Благодаря "Доступной среде" многие инвалиды стали посещать театры, заниматься спортом, потому что спортивные залы стали доступны, добавил он.

"Благодаря реализации программы идет правильная интеграция людей с ограниченными возможностями в общество, создается возможность равного общества. И это как раз влияет на само отношение общества к людям с ограниченными возможностями", — считает Михаил Киселев, руководитель центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", член ОП РФ.

Также президент отметил, что и при реализации других программ — по обустройству дворовых пространств и т.д. — изначально нужно учитывать потребности людей с ограничениями по здоровью.

"Это копейки все стоит, это недорого. Вопрос во внимании. Переделывать, может быть, сложнее. Ломать, а потом заново что-то делать, это, наверное, дороже стоит", — сказал Путин.

Творчество без исключений

На встрече с президентом обсуждали и проблемы инклюзивного искусства. В частности, шла речь о том, чтобы создать в Москве инклюзивный дом искусств в кинотеатре "Ударник".

Глава государства отметил, что "Ударник", вероятнее всего, является московской собственностью.

"Но мы с Сергеем Семеновичем (Собяниным, мэром Москвы — ред.) поговорим. Он очень быстро откликается на подобные вещи. Думаю, что надо проработать и надо это сделать, дело хорошее", — сказал Путин.

Эксперты поддержали отношение президента к инклюзивному искусству.

"Если мы говорим о том, что нужно поддерживать творчество, культуру, то инклюзивное творчество и культура вообще не должны разделяться, надо поддерживать любую культуру во всех ее проявлениях", — подчеркнул Киселев.

Во время встречи президента с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ также обсуждался и новый фильм о судьбе паралимпийского чемпиона "Со дна вершины".

По словам Руслана Витрянюка, одного из продюсеров картины, фильм нуждается в продвижении, чтобы его узнали, чтобы зритель пришел на показ.

"Мы уже делали закрытые показы на различных площадках, и везде была одна реакция — зрители встают и хлопают в течение десяти минут после окончания фильма. Такое кино необходимо, потому что оно очень мотивирует", — рассказал в комментарии РИА Новости Витрянюк.
По его словам, картину, которую обещал посмотреть президент, решено выпустить в преддверии Паралимпиады.

 

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