Жириновский предложил запретить использование сирен в центре Москвы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову с предложением запретить использование спецсигналов из-за их громкого звука в центре Москвы — от Большого театра до гостиницы "Националь".
По словам главы ГИБДД, в целом этот вопрос касается нормы поведения на дорогах. "Если нет каких-то мер для применения звукового сигнала, то не надо их применять, можно двигаться в потоке", — сказал Черников.
Жириновский подчеркнул, что в основном тишину в центре Москвы нарушают "служебные "мигалки".