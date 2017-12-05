Жириновский предложил запретить использование сирен в центре Москвы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главе ГИБДД России Михаилу Черникову с предложением запретить использование спецсигналов из-за их громкого звука в центре Москвы — от Большого театра до гостиницы "Националь".

"Нельзя уменьшить звуки сирены? Орут день и ночь "мигалки". Они, мне кажется, соревнуются… Просто уменьшить чисто вот по количеству. Именно здесь, на этом участке: от Большого театра до "Националя". Вообще чтобы не употребляли звуковые сигналы. Почему выпускают такие сильные (спецсигналы), что вся страна слышит?", — сказал Жириновский на собрании фракции ЛДПР в Госдуме, куда был приглашен Черников.

По словам главы ГИБДД, в целом этот вопрос касается нормы поведения на дорогах. "Если нет каких-то мер для применения звукового сигнала, то не надо их применять, можно двигаться в потоке", — сказал Черников.

Жириновский подчеркнул, что в основном тишину в центре Москвы нарушают "служебные "мигалки".