Путин подписал закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с 1 января 2007 года и до присоединения республики к России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой инфомрации.
При этом ранее законодательством не предусматривалось получение маткапитала проживающими в Крыму и Севастополе отцами или детьми в случае, если женщина умерла или объявлена умершей до 18 марта 2014 года (даты принятия Крыма в состав РФ), поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть признаны гражданами РФ. Подписанным законом вносятся соответствующие поправки.
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