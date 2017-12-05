Путин подписал закон о выплате маткапитала отцам-одиночкам в Крыму

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с 1 января 2007 года и до присоединения республики к России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой инфомрации.

Право на получение маткапитала имеют, в частности, женщины, являющиеся гражданами РФ, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года, а также женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они этим правом не воспользовались. В тех случаях, когда женщина умерла, возможность распоряжения указанными средствами может быть предоставлена отцу (усыновителю) ребенка (независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства). Либо маткапитал выплачивается ребенку (детям), если отец умер или объявлен умершим.

При этом ранее законодательством не предусматривалось получение маткапитала проживающими в Крыму и Севастополе отцами или детьми в случае, если женщина умерла или объявлена умершей до 18 марта 2014 года (даты принятия Крыма в состав РФ), поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть признаны гражданами РФ. Подписанным законом вносятся соответствующие поправки.

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