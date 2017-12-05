СМИ-иноагенты причастны к дискредитации Крыма, заявили власти полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости. Среди средств массовой информации, внесенных в список иноагентов в России, есть те, которые напрямую причастны к дискредитации Крыма, заявил вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время. Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

В частности, Полонский подчеркнул, что часть СМИ из списка иноагентов имеют прямое отношение к функционированию под Киевом специального центра по дискредитации российских и крымских властей и всех происходящих в регионе процессах.

"Те средства массовой информации, которые попали в список иностранных агентов, – это собственно и есть часть тех СМИ, подчеркну, часть, это еще не все, которые как раз имеют непосредственное отношение к центру по продуцированию фейков", — сказал РИА Новости Полонский.

Вице-премьер подчеркнул, что речь, в том числе, идет об информационном сайте "Крым.Реалии".

"Следом за этим решением (внесением в список иностранных агентов – ред.), я думаю, последует еще целый ряд решений. В том числе у нас есть полномочия и функции у Роскомнадзора соответствующие по включению СМИ в стоп-листы. Поэтому я думаю, что это только начало", — подчеркнул вице-премьер.