Губернатор Подмосковья вошел в тройку лидеров рейтинга глав регионов России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров рейтинга глав регионов Российской Федерации за ноябрь текущего года, рейтинг подготовлен компанией "Медиалогия".

В рейтинг-лист вошли действующие губернаторы в ноябре 2017 года. В медиарейтинге глав регионов Центрального федерального округа лидером стали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Тверской области Игорь Руденя. При этом Собянин и Воробьев не изменили своих позиций по сравнению с октябрем, Руденя поднялся на три строчки.

В рейтинге по всей России первым также стал Собянин, на втором месте — глава Чечни Рамзан Кадыров, Воробьев замкнул топ-3. Тройка лидеров за месяц не изменилась.

В ноябре СМИ сообщали, что официальная делегация правительства Московской области под руководством губернатора Андрея Воробьева посетила Японию с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого состоялись встречи и переговоры с представителями японского бизнеса и инвесторами. Воробьев встретился в Токио с руководством японской Mitsui&Co, строящей на территории региона автосборочный завод компании Hino.

Также сообщалось, что подмосковная делегация во главе с Воробьевым представила инвестиционный потенциал Московской области и провела ряд встреч с представителями бизнеса в рамках рабочего визита в Южную Корею.

СМИ также освещали, как Воробьев открыл торжественную церемонию награждения лауреатов премии "Наше Подмосковье".