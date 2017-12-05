Губернатор рассказал, когда рекультувируют полигон в подмосковном Кучино

НОВО-ОГАРЕВО, 5 дек – РИА Новости. Закрытый мусорный полигон в подмосковном Кучино будет рекультивирован в течение года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы закрыли полигон, как я вам уже докладывал, и сейчас делаем проект рекультивации. Сделаем все, чтобы этот полигон не причинял беспокойства людям", — сказал он на встрече с Путиным.

По словам губернатора, к настоящему моменту полигон полностью засыпан грунтом, а с марта начнется его комплексная рекультивация.

"Вы поддержали нас по деньгам, без вашей помощи невозможно было бы найти большие средства, порядка 4 миллиардов рублей. За год мы должны его (полигон) рекультивировать, и беспокоить жителей он больше не будет", — сказал Воробьев.

Он также рассказал президенту об исполнении ряда других поручений, данных главой государства по итогам прямой линии, отметив, что к настоящему моменту властями области были реализованы 76 из 90 таких поручений.

В ходе прямой линии 15 июня к президенту обратились жители домов в одном из микрорайонов подмосковной Балашихи, которые живут рядом с огромным мусорным полигоном "Кучино". Свалка существует более 50 лет и уже стала заметна из космоса — она занимает около 50 гектаров. Путин 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы свалка была закрыта в ближайшее время.

Во исполнение поручения президента РФ власти Московской области решили незамедлительно закрыть мусорный полигон "Кучино". Губернатор Подмосковья поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации закрытого полигона и на выполнение работ по рекультивации в 2018–2019 годах.