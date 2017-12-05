Губернатор рассказал, когда рекультувируют полигон в подмосковном Кучино

НОВО-ОГАРЕВО, 5 дек – РИА Новости. Закрытый мусорный полигон в подмосковном Кучино будет рекультивирован в течение года, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам губернатора, к настоящему моменту полигон полностью засыпан грунтом, а с марта начнется его комплексная рекультивация.
"Вы поддержали нас по деньгам, без вашей помощи невозможно было бы найти большие средства, порядка 4 миллиардов рублей. За год мы должны его (полигон) рекультивировать, и беспокоить жителей он больше не будет", — сказал Воробьев.
Он также рассказал президенту об исполнении ряда других поручений, данных главой государства по итогам прямой линии, отметив, что к настоящему моменту властями области были реализованы 76 из 90 таких поручений.
Во исполнение поручения президента РФ власти Московской области решили незамедлительно закрыть мусорный полигон "Кучино". Губернатор Подмосковья поручил выделить средства на разработку проекта рекультивации закрытого полигона и на выполнение работ по рекультивации в 2018–2019 годах.