Путин ратифицировал соглашение с Узбекистаном о трудоустройстве в России

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий ратификацию соглашения с Узбекистаном по трудоустройству граждан этой страны в России.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано 5 апреля 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение адресного трудоустройства граждан Узбекистана в России и предусматривает их доиммиграционную подготовку для последующей работы.

Документ предусматривает возможность комплексной подготовки гражданина Узбекистана для временной работы в России еще на территории его страны, включая медицинское освидетельствование на предмет выявления у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Соглашением устанавливается обязанность работодателя информировать компетентные органы РФ и Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве труда Республики Узбекистан о прекращении или расторжении трудового договора с трудящимся-мигрантом.

Соглашением определяются основные права граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность в России. В частности, предусматривается право гражданина на труд, отдых и социальное страхование (кроме обязательного медицинского), пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством РФ, а также на получение от компетентных органов РФ информации, касающейся условий и порядка его пребывания в РФ, прав и обязанностей, вытекающих из российского законодательства.