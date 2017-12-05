Путин подписал новый закон о праве автора на вознаграждение

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал правительственный законопроект, согласно которому автор имеет право получать вознаграждение при каждой перепродаже его произведения не только в тех случаях, когда аукционный дом или галерея являются посредником, но и когда они выступают в роли продавца или покупателя, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Таким образом, случаи, когда автор оригинала произведения изобразительного искусства может претендовать на причитающееся ему вознаграждение за право следования, в действующей редакции статьи ГК РФ сужены по сравнению с редакцией данной нормы, действовавшей до 12 марта 2014 года. Законопроект восстанавливает действовавшее положение", — говорится в пояснительной записке.
Сведения, необходимые для обеспечения выплаты такого вознаграждения, предоставляются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по запросу автора оригинала произведения или организации по управлению правами на коллективной основе, представляющей его интересы. Перечень этих сведений, а также размер процентных отчислений, условия и порядок их выплаты определяются правительством РФ.
Как ожидается, закон должен вступить в силу с 1 июня 2018 года.