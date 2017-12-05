Ульяновские власти выделят 3 млн руб на спецвелосипеды для детей-инвалидов

УЛЬЯНОВСК, 5 дек — РИА Новости. Ульяновская область выделит около трех миллионов рублей из регионального бюджета на приобретение специализированных велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья: велосипеды будут переданы в каждое муниципальное образование, сообщил губернатор области Сергей Морозов на аппаратном совещании.

"Мы обязаны оказать всемерную поддержку жителям области с ограниченными возможностями здоровья и создать все условия, чтобы они могли полностью реализовать себя, свои способности. Я уже дал поручение предусмотреть дополнительно порядка трех миллионов рублей на приобретение специализированных велосипедов для этой категории граждан, которые будут переданы в каждое муниципальное образование. Мы планируем закупить порядка 100 велосипедов. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал нашу заботу и внимание", — привели в пресс-службе губернатора и правительства области слова Морозова.

Как отметили в пресс-службе, до конца текущей недели будет организована встреча с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями, которые занимаются производством технических средств реабилитации: колясок, специализированной обуви, абсорбирующего белья. Главным вопросом обсуждения станут меры поддержки бизнеса государством.

В пресс-службе напомнили, что в 2017 году некоммерческая организация содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнце для всех" получила грант на реабилитацию "особых детей". Из областного бюджета было выделено 450 тысяч рублей на приобретение десяти специализированных велосипедов для детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Из них три велосипеда переданы в Димитровград в реабилитационный центр "Преодоление" и один — в рабочий поселок Павловка для организации бесплатного проката. Остальные шесть предоставляются в точках проката во всех районах Ульяновска.

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