Ульяновские власти выделят 3 млн руб на спецвелосипеды для детей-инвалидов

УЛЬЯНОВСК, 5 дек — РИА Новости. Ульяновская область выделит около трех миллионов рублей из регионального бюджета на приобретение специализированных велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья: велосипеды будут переданы в каждое муниципальное образование, сообщил губернатор области Сергей Морозов на аппаратном совещании.
Как отметили в пресс-службе, до конца текущей недели будет организована встреча с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями, которые занимаются производством технических средств реабилитации: колясок, специализированной обуви, абсорбирующего белья. Главным вопросом обсуждения станут меры поддержки бизнеса государством.
В пресс-службе напомнили, что в 2017 году некоммерческая организация содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья "Солнце для всех" получила грант на реабилитацию "особых детей". Из областного бюджета было выделено 450 тысяч рублей на приобретение десяти специализированных велосипедов для детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Из них три велосипеда переданы в Димитровград в реабилитационный центр "Преодоление" и один — в рабочий поселок Павловка для организации бесплатного проката. Остальные шесть предоставляются в точках проката во всех районах Ульяновска.
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