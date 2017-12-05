Колесников: расселение ветхого и аварийного жилья в Якутии выполнено на 96%

ЯКУТСК, 5 дек — РИА Новости. Расселение ветхого и аварийного жилья в Республике Саха (Якутия) выполнено на 96%, сообщил РИА Новости директор Департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Колесников.

"Объем аварийного жилья в Якутии составляет 477,23 тысячи квадратных метров. Расселение такого объема на уровне 96% с прогнозом завершения программы в этом году в условиях региона — это большая кропотливая работа сотен и тысяч специалистов", — сказал Колесников.

По его словам, Минстрой республики планирует завершить расселение в рамках федеральной программы до конца 2017 года.

В пресс-службе министерства строительства Якутии уточнили, что в рамках федеральной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" в Якутии расселено 28 896 граждан из 11 298 аварийных жилых помещений, построено 348 новых многоквартирных домов. В начале декабря 86 семей получили ключи от новых квартир в городе Олекминске.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов сообщал, что в 2018 году власти региона планируют расселить своими силами свыше одного миллиона квадратных метров аварийного жилья.

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