Путин призвал разработать меры поощрения бизнеса к найму инвалидов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил предусмотреть комплекс мер, поощряющих бизнес к приему на работу людей с ограничениями по здоровью.

На встрече с инвалидами и представителями профильных НКО во вторник глава государства отметил, что уровень трудоустроенности в РФ составляет в настоящее время около 25%, однако "желающих работать, конечно, гораздо больше".

При этом президент обратил внимание, что из 33 тысяч квотированных мест трудоустройства для людей с ограничениями по здоровью используются лишь 11 тысяч. "Наверняка дело в том, что предоставляемые (инвалидам) места просто людей не устраивают, потому что экономика предоставляет рабочие места инвалидам по остаточному принципу — это, как правило, низкоквалифицированные рабочие места и плохооплачиваемые", — сказал Путин.

Он в связи с этим указал на необходимость оказания помощи в получении инвалидами высококвалифицированных специальностей, для чего есть широкие возможности, например, в сфере цифровых технологий. "Я буду просить правительство, чтобы оно корректировало свои программы подготовки именно в этом направлении", — сказал президент.

"И нужно, чтобы предоставлялись места не по остаточному принципу, а по уровню квалификации: и здесь тоже можно как следует поработать и в государственных компаниях, и в частном секторе", — продолжил глава государства.

Путин подчеркнул, что снятие ограничений для работы инвалидов, как правило, не стоит больших денег, а требует только внимания со стороны работодателей. "Должен быть целый комплекс мер поощрения бизнеса к этой совместной работе. На это я буду настраивать соответствующие ведомства и правительство в целом, и в регионах, чтобы эта работа была проведена", — сказал президент.

Он также согласился, что необходимо стремится к повышению уровня трудоустроенности инвалидов до 40%. "К этому будем стремиться, будем это делать", — сказал он о соответствующем целевом показателе.