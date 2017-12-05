Пособия на первого ребенка в Тамбовской области получат более 3 тыс семей

ТАМБОВ, 5 дек — РИА Новости. Благодаря новой президентской инициативе в следующем году более трех тысяч тамбовских семей получат пособия на первенца, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

"Пособие на первенца смогут получить семьи, чьи среднедушевые заработки составляют не более полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения региона. В настоящее время доход семьи из двух человек не должен превышать 28,5 тысяч рублей. Из трех человек — 42,7 тысяч рублей. Учитывая этот критерий, уже в 2018 году получателями новой выплаты могут стать более трех тысяч семей", — приводит пресс-служба слова начальника управления социальной защиты и семейной политики области Анны Ореховой.

По ее словам, с начала следующего года ежемесячная выплата таким семьям составит 8 634 рубля.

В пресс-службе добавили, что в Тамбовской области выплачиваются федеральный и региональный материнский капитал, ежемесячное пособие на третьего и последующего ребенка до трех лет в размере 8 тысяч рублей.

Многодетные семьи в регионе получают субсидии на оплату процентной ставки при строительстве жилья.

Кроме того, по инициативе губернатора Тамбовской области Александра Никитина с начала этого года в регионе введено ежемесячное пособие в размере 3 тысяч рублей на первых детей в возрасте от полутора до трех лет, рожденных матерями в возрасте до 25 лет.

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