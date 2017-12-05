Власти Прикамья объяснили отказ от матпомощи на рождение третьего ребенка

УФА, 5 дек – РИА новости. Уровень рождаемости в Пермском крае является одним из самых высоких в стране, а власти не заложили в бюджет средства на материальное стимулирование семей на рождение третьего ребенка из-за сокращения объема федерального финансирования почти в два раза, заявили РИА Новости в министерстве социального развития Пермского края.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 января 2018 года федеральную поддержку на выплату пособий получат 60 регионов страны, в которых в среднем у одной женщины рождается двое и меньшее число детей. Одна из мер, содержащихся в пакете дополнительных стимулов, это расширение перечня регионов, которым софинансируются из федерального бюджета ежемесячные выплаты на третьего ребёнка. В 2018 году таких регионов дополнительно 10, но, к ним не присоединились Пермский край и Астраханская область.

"В бюджете на 2018 год общий объем дотаций субъектам увеличился. А для Пермского края объем федерального финансирования сократили почти в два раза. При этом 75% расходов регионального бюджета имеют социальную направленность. В условиях сокращения финансирования регион берет на себя только те обязательства, исполнение которых может выполнить", — пояснили в министерстве социального развития.

По данным ведомства, рождаемость в Пермском крае одна из высоких по сравнению с другими субъектами страны: за последние три года количество многодетных семей увеличилось на 18%. Если в 2006 году родилось 30266 детей, то к 2016 году рождаемость составила 37258 малышей.

"Сейчас количество многодетных семей в Пермском крае в 1,5 раза выше, чем в среднем по России. Власти отменили региональную помощь на рождение третьего ребенка в пользу увеличения средств на поддержку рождения первенцев у молодых мам. Кроме того, в регионе применяется адресный подход на разные случаи, то есть помощь оказывается тем семьям, которые действительно нуждаются в денежной поддержке", — сообщили агентству.