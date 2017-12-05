Смоляне стали призерами Национального чемпионата "Абилимпикс"

Человек с ограниченными возможностями за компьютером

Человек с ограниченными возможностями за компьютером

СМОЛЕНСК, 5 дек — РИА Новости. Команда Смоленской области стала призером проходившего в Москве третьего Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.

По его словам, чемпионат является важной площадкой для профессиональной ориентации и социализации ребят с ограниченными возможностями здоровья. Россия присоединилась к движению Абилимпикс, направленному на оказание содействия в трудоустройстве людям с инвалидностью, три года назад.

"В этом году участие в финале приняли девятьсот молодых людей из 75 субъектов Федерации, их работу оценивали семьсот экспертов. Соревнование прошло по 84 компетенциям. Смоляне представили свое мастерство по таким направлениям как "Администрирование баз данных", "Малярное дело", "Ремонт и обслуживание автомобилей" "Бисероплетение", "Художественное вышивание" и "Художественный дизайн", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что студент Академии профессионального образования занял второе место в компетенции "Администрирование баз данных", а студент строительного колледжа завоевал "бронзу" в компетенции "Малярное дело".

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