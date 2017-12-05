В ГД поддержали проект о медосмотре водителей с применением телемедицины

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Комитет ГД по транспорту и строительству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, устанавливающий обязательное проведение медосмотров водителей с применением телемедицинских технологий.

Проект закона направлен на развитие применения информационных технологий в сфере здравоохранения. Инициатива предполагает установление возможности "проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с применением телемедицинских технологий".

Отмечается, что медзаключение по результатам обязательного предварительного или обязательного периодического медицинского осмотра изготавливается в одном экземпляре в форме электронного документа, формирование которого осуществляется, в том числе, с помощью применения телемедицинских технологий.

По словам авторов, законопроект направлен на оптимизацию правоотношений, возникающих в ходе проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров и развитие цифровой экономики в РФ.

Глава комитета Евгений Москвичев добавил, что по проработке данного законопроекта будет создана рабочая группа, куда войдут представители различных профильных ведомств.