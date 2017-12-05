Явлинский предложил установить памятник Зюганову на Лубянской площади

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский предложил установить на Лубянской площади в Москве памятник лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, который, по его мнению, будет смотреться на этом месте органично в отличие от памятника Феликсу Дзержинскому.

Зюганов в понедельник направил президенту России Владимиру Путину обращение с предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь.

"Я предлагаю Геннадию Андреевичу построить собственный памятник на Лубянке, чтоб он уже успокоился. Можно взять тот же постамент (на котором стоял памятник Дзержинскому — ред.). Он тоже мужчина такой яркий. Пусть он сам там стоит. Хватит Феликса Эдмундовича таскать туда-сюда", — сказал Явлинский, отвечая на просьбу прокомментировать предложение КПРФ вернуть на Лубянку памятник Дзержинскому.

Явлинский добавил, что памятник Дзержинскому давно стоит в одном из парков Москвы, и не стоит его трогать. "Он стоит рядом с Парком культуры, там, где детский аттракцион, если детям не страшно, пусть он там стоит", — отметил политик.

"А здесь (на Лубянской площади — ред.) надо установить самого Геннадия Андреевича, он все-таки столько в Думе проработал. И это не будет носить такого устрашающего характера. Он будет там очень органичен, там "Детский мир". Пусть он там стоит", — сказал Явлинский.