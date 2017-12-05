Программу "Доступная среда" продлят до 2025 года

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Реализация государственной программы "Доступная среда" будет продлена до 2025 года, а также интенсифицирована, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с инвалидами и представителями профильных НКО в стенах Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ).

В настоящее время срок действия программы, стартовавшей в 2011 году и призванной, в частности, обеспечить безбарьерную среду для людей с ограничениями по здоровью, заканчивается в 2020 году.

Путин отметил, что за прошедшие годы в этой сфере произошли позитивные сдвиги, но их пока недостаточно.

"Надо точно продлить программу с 2020 года минимум до 2025 года. И ее нужно интенсифицировать, чтобы это (создание безбарьерной среды) не было растянуто на вечные времена", — сказал президент.

Он также отметил, что и в рамках реализации других программ — по обустройству дворовых пространств и т.д. — изначально нужно учитывать потребности людей с ограничениями по здоровью.

"Это копейки все стоит, это недорого. Вопрос во внимании. Переделывать, может быть, сложнее. Ломать, а потом заново что-то делать, это, наверное, дороже стоит", — сказал Путин.

"Лучше делать (безбарьерную среду) сразу, изначально. Когда мы Сочи готовили к Олимпиаде, сразу готовили к Паралимпиаде, все сделали, там это есть. Вот так нужно делать везде, и так и будем делать. А программу продлим до 2025 года", — заключил глава государства.