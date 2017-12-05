МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отношение российского общества к инвалидам меняется в положительную сторону, нарушение прав людей с ограниченными возможностями вызывает справедливое осуждение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Меняется отношение общества к проблемам инвалидов. Становится более зрелым, гуманным и неравнодушным это отношение. Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывает справедливое осуждение и неприятие граждан", — сказал Путин на встрече с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ.

Российский лидер во вторник посещает Российскую государственную специализированную академию искусств.

Как отметил президент, представители власти на всех уровнях должны видеть за цифрами программ и планов проблемы конкретных людей, нуждающихся в поддержке.

Путин отметил, что изменить предстоит еще многое, но дело серьезно продвинулось по направлениям системы медико-социальной экспертизы, по вопросам трудоустройства и реабилитации, а также ранней помощи. Путин подчеркнул, что нерешенными вопросами российские власти продолжат заниматься.

Эффективными, по его словам, могут быть только совместные действия органов власти, общественных организаций и волонтеров. "Только это позволит создать по-настоящему равные возможности для всех", — сказал Путин.

Президент отметил, что в России одна пятая учреждений образования соответствует инклюзивным условиям для совместного обучения детей. Развиваются уникальные образовательные методики, сказал он.

Путин добавил, что государство уделяет большое внимание доступности для инвалидов социальных объектов и транспорта.