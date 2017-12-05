Путин посетил академию искусств для людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник ознакомился с учебным процессом в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) — единственном в мире творческом вузе для людей с ограничением по здоровью.

В здании академии в центре Москвы у Киевского вокзала главу государства встретил ректор РГСАИ Александр Якупов, который давал Путину пояснения по ходу осмотра. Президент сначала зашел в музыкальный класс, где в его присутствии студент пятого курса музыкального факультета Антон Белоусов исполнил на рояле "Венгерскую рапсодию №10" Ференца Листа. В этом же помещении была организована выставка картин — подмосковных и дальневосточных пейзажей — авторства завкафедры факультета изобразительного искусства профессора Олега Лошакова.

Путин посетил также театральный зал и посмотрел репетицию исполнения учащимися гимна академии — песни "Мельпомена" (Пахматова/Добронравов) — на жестовом языке.

Затем президент посетил компьютерный зал академии и выставку технологичных устройств для инвалидов по слуху и зрению.

После завершения осмотра глава государства направился на встречу в стенах академии с инвалидами и представителями профильных НКО.