Путин посетил академию искусств для людей с ограниченными возможностями

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник ознакомился с учебным процессом в Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ) — единственном в мире творческом вузе для людей с ограничением по здоровью.
Путин посетил также театральный зал и посмотрел репетицию исполнения учащимися гимна академии — песни "Мельпомена" (Пахматова/Добронравов) — на жестовом языке.
Затем президент посетил компьютерный зал академии и выставку технологичных устройств для инвалидов по слуху и зрению.
После завершения осмотра глава государства направился на встречу в стенах академии с инвалидами и представителями профильных НКО.