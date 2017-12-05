Адыгея увеличила до 10 количество именных премий за достижения инвалидам

МАЙКОП, 5 дек — РИА Новости. Власти Адыгеи по поручению главы республики Мурата Кумпилова увеличили с 6 до 10 количество именных республиканских премий, вручающихся людям с ограниченными возможностями здоровья за достижения в различных сферах, сообщил РИА Новости представитель министерства труда и социального развития региона.

Премия присуждается в Адыгее с 2000 года с целью мотивировать людей с ограниченными возможностями здоровья. Ранее она имела разделение по возрастным категориям и номинациям. В этом году возрастная категория одна, однако, по предложению общественных организаций инвалидов, была введена дополнительная номинация "общественная деятельность".

"Именные премии Республики Адыгея для лиц с ОВЗ вручались в области образования и науки, литературы и искусства, технического и народного творчества, физкультуры и спорта. С этого года добавилась номинация "общественная деятельность", — пояснили в ведомстве.

Размер премии также вырос — с 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Премии победителям будут вручены в середине декабря в торжественной обстановке главой республики. Однако, поощрения получили и остальные соискатели, которые выдвигались организациями инвалидов и органами исполнительной власти. Кроме того, пять региональных организаций инвалидов, активно работавших в течение года, получили сертификаты на приобретение оргтехники.

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