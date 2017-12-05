ОП обсудит с Совфедом взаимодействие с институтами гражданского общества

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ обсудят с Советом Федерации взаимодействие с институтами гражданского общества на совместном заседании 13 декабря, сообщила во вторник пресс-служба палаты.

"Тринадцатого декабря состоится Совместное заседание ОП РФ и Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества. На встрече члены Общественной палаты РФ и Совета Федерации представят доклады по ключевым аспектам работы с социально ориентированными некоммерческими организациями, включая стратегию формирования экономики социальной солидарности в России, совершенствование механизмов поддержки волонтерства и благотворительности, формирование региональной повестки в деятельности институтов гражданского общества, опыт общественного контроля и законодательные механизмы реализации права на общественный контроль", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в выступлениях членов ОП РФ будут учтены, в том числе, выводы ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в России за 2017 год.

Ожидается, что от ОП РФ в заседании примут участие Валерий Фадеев — секретарь палаты, Наталья Починок — председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, Александр Ткаченко — председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности; Диана Гурцкая — председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства.