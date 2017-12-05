ОП обсудит с Совфедом взаимодействие с институтами гражданского общества

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Члены Общественной палаты (ОП) РФ обсудят с Советом Федерации взаимодействие с институтами гражданского общества на совместном заседании 13 декабря, сообщила во вторник пресс-служба палаты.
Уточняется, что в выступлениях членов ОП РФ будут учтены, в том числе, выводы ежегодного доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества в России за 2017 год.
Ожидается, что от ОП РФ в заседании примут участие Валерий Фадеев — секретарь палаты, Наталья Починок — председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, Александр Ткаченко — председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности; Диана Гурцкая — председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства.