МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в Александровском саду и памятнику маршалу Георгию Жукову во вторник в честь 76-й годовщины Битвы за Москву.

На церемонии возложения цветов и венков также присутствовали ветераны войны, члены столичного правительства, депутаты Мосгордумы, в том числе ее председатель Алексей Шапошников, председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, представители молодежных, общественных организаций и религиозных конфессий.

После церемонии возложения цветов перед участниками церемонии торжественным маршем под звуки военного оркестра прошла рота почетного караула.

Пятое декабря – один из дней воинской славы России, установленный федеральным законом, принятым 10 февраля 1995 года Госдумой и подписанным президентом РФ. 76 лет назад 5-6 декабря 1941 года советские войска в ходе Московского сражения перешли в контрнаступление.

Битва под Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки, включавшей 11 танковых, 4 моторизованных и 23 пехотных дивизии. Было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был отброшен от Москвы на 100-250 км из Московской, Калининской, Рязанской, части Смоленской и Орловской областей.