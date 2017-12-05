Владимир Васильев: безработица в Дагестане сократилась на 7%

МАХАЧКАЛА, 5 дек — РИА Новости. Уровень безработицы в Дагестане снизился почти на 7%, заявил врио главы республики Владимир Васильев на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"Безработица сократилась на 6,9, почти на 7 %. Указы выполняем. Безработных — точную цифру не скажу, боюсь ввести в заблуждение, нужно уточнить. Сокращение — в районе 7 процентов", — сказал Васильев.

Глава региона также отчитался о состоянии зарплат у соцработников.

"По указу, по зарплате. У нас средние зарплаты педагогических работников в учреждениях общего образования, дошкольного образования, преподавателей и мастеров производственного обучения, врачей, среднего медперсонала соответствуют требованиям указа. По пяти показателям мы отстаем: это социальные работники, педагогические работники учреждений дошкольного образования, работники учреждений культуры, преподаватели учреждений высшего профессионального образования", — добавил Васильев.

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