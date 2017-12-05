Московские военные прокуроры добились выплаты долгов по зарплате

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Столичные военные прокуроры в 2017 году добились погашения более 2,2 миллиарда рублей долга перед более чем 72 тысячами сотрудников поднадзорных предприятий и учреждений, заявил московский городской военный прокурор Владислав Приходченко.

"Принятыми Московской городской военной прокуратурой мерами прокурорского реагирования в 2017 году удалось погасить задолженность по выплате зарплаты на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей перед 72 тысячами работников поднадзорных предприятий и учреждений", — сказал Приходченко на втором открытом форуме Московской городской военной прокуратуры.