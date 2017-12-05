Запрет посещать заксобрания не ударит по СМИ-иноагентам, считают в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Рекомендации Госдумы о запрете посещений СМИ-иноагентами заксобраний регионов – адекватная мера на действия США, при этом она не так сильно повлияет на американских журналистов в России, как аналогичная мера на российских корреспондентов в Штатах, считают опрошенные РИА Новости парламентарии Приморья.

В понедельник глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что проект постановления Госдумы, запрещающего вход в ГД всем американским СМИ, включает положение о рекомендациях заксобраниям российских регионов ввести запретительные меры в отношении СМИ-иноагентов. Проект постановления был в понедельник внесен в Госдуму. Такие меры стали ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.

"Обаме вход воспрещен"

Как рассказал РИА Новости депутат комитета законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности Артем Самсонов, при том, что мера симметричная, в Приморье она может не сработать.

"Не знаю, как можно не пустить журналистов на заседание нашего парламента. По уставу, по нашему регламенту, оно всегда открыто, и на него может прийти любой человек, документы при этом не проверяют. Другое дело, что сейчас журналистов, кроме видео- и фотокорреспондентов, в зал не пускают, но они смотрят трансляцию в холле. Как охрана поймет, что журналист из СМИ-иноагента?", — сказал Самсонов.

Он добавил, что к тому же американские СМИ на его памяти ни разу не посещали краевой парламент.

"Это как таблички на дверях магазинов "Обаме вход воспрещен". Он же всегда туда ходил, а сейчас увидит табличку и не сможет зайти. Так же и у нас – к нам и раньше эти журналисты не ходили", — говорит депутат.

Самсонов уверен, что на американских журналистах такая мера отразится гораздо меньше, чем на российских, работающих в США.

"Это политика. Там (в США – ред.) запретили аккредитацию журналистов РФ, надо и у нас запретить. Снимут в Штатах запрет — отменят и у нас. Но наши журналисты пострадают больше, так как американские не пишут столько о нашей стране: и в регионах, и в столице. Они (американские СМИ — ред.) на два порядка меньше пишут о жизни в России по сравнению с тем, сколько у нас пишут о США", — подчеркнул депутат.

Адекватный ответ

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы законодательного собрания Приморья Дмитрий Новиков также выразил сомнение, что деятельность краевого парламента приедут освещать журналисты крупных СМИ-иноагентов из США.

"Но при этом если мера принимается в рамках адекватного ответа на действия наших "иностранных партнеров", то реакция понятная, и я ее поддерживаю. Как к нам относятся, так и мы должны относиться к ним", — добавил Новиков.

В законодательном собрании края призвали дождаться официального постановления с рекомендациями Госдумы, которые будут рассмотрены на заседании соответствующего комитета или на заседании парламента.

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.