Отвечавший за ЖКХ и ТЭК вице-губернатор Приморья ушел в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек – РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Александр Юров, отвечающий за вопросы ЖКХ и ТЭК, уволился по собственному желанию с 5 декабря 2017 года, сообщает администрация региона.

"В краевой администрации с апреля этого года Александр Юров курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и государственного жилищного надзора. Как сообщили в департаменте гражданской службы и кадров Приморского края, его место займет Гагик Захарян", — говорится в сообщении.

Захарян занимал руководящие позиции в "Ставропольатомэнергосбыте" в Ставрополе, "Атомэнергосбыт Северо-Запад", "ЭнергоПроект", "Инновационные коммуникационным системы" в Санкт-Петербурге.