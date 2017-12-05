В Крыму назвали самые популярные имена детей в 2017 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Абсолютным лидером по популярности имен для новорожденных в Крыму и Севастополе по неполным данным 2017 года стали имена София и Александр, в то же время в регионе оказалось немало родителей, которые нарекли своих детей редкими и необычными именами, сообщили РИА Новости в министерстве юстиции республики Крым и управлении ЗАГС правительства Севастополя.

В республике Крым, сообщили в Минюсте, за 11 месяцев 2017 года зарегистрировано более 19 тысяч рождений, из них около 9,9 тысячи мальчиков и более 9,4 тысячи девочек.

"Среди редких имен этого года у мальчиков: Шандро, Грант, Азад, Омар, Султан, Бенджамин, Къуртхалил, Халид Захар. Редкие женские имена – Муэдет, Розалия, Царина, Авва, Любодара, Северина, Евангелина, Джувайрия-Ясмина и другие", — сообщили в министерстве.

Устойчиво популярными именами в Крыму на протяжении нескольких лет остаются София, Максим и Александр. В Минюсте напомнили, как менялась "мода" на имена детей: в 40-е годы прошлого века популярными именами были Иван и Мария, в 50-е годы детей чаще называли Людмила и Валентина, Сергей и Владимир. В 1960-е популярным именем стало имя Юрий. В 70-х и 80-х годах популярными были имена Наталья, Светлана, Екатерина, Илья, Алексей, Ольга. В начале 90-х бум вызвали имена Юлия, Кирилл и Максим.

В Севастополе за 10 месяцев текущего года появилось на свет 4,8 тысячи малышей, наибольшее количество раз для мальчиков выбирали имена Александр, Данил (Даниил), Дмитрий, Михаил, Кирилл, а девочек чаще называли София, Екатерина, Елизавета, Анастасия и Анна.

Из редких в управлении записи актов гражданского состояния города-героя привели следующие имена: Аззурра-Екатерина, Авигея, Ливия, Рогнар, Ричард, Роллан, Кир, Ратибор и Ратмир.

В 2015 году, во время энергоблокады полуострова со стороны Украины депутат Госсовета Крыма сообщал, что сразу несколько новорожденных в Керчи были названы Светами, однако эта информация не подтвердилась. Также крымчане не стали называть детей Генераторами, как тогда в шутку предложил делать спикер парламента Константинов. В Минюсте Крыма отметили, что имя Светлана, а также Лариса, Василий, и Леонид стали очень редкими именами в последние годы.