ВРИО главы Дагестана рассказал о росте доходов жителей региона в 2017 году

НОВО-ОГАРЕВО, 4 дек — РИА Новости. Реальные доходы жителей Дагестана в 2017 году выросли на 3,2%, безработица сократилась почти на 7%, доложил врио главы региона Владимир Васильев президенту России Владимиру Путину.

"На 3,2% выросли (средние доходы населения в Дагестане)", — сказал Васильев.

Путин заметил, что это больше, чем в среднем по стране, где этот показатель составляет около 3%.

Врио главы республики также сообщил, что безработица в регионе сократилась почти на 7%. По его словам, по большинству показателей "майских указов" президента нормативы в Дагестане удается выдержать. "По пяти показателям мы отстаем", — признал Васильев.

Говоря о ситуации в здравоохранении, он подчеркнул, что смертность в регионе сократилась на 11,3%, в том числе, число случаев смерти младенцев и пострадавших в результате ДТП.

Васильев добавил, что сейчас власти региона прорабатывают с Минздравом вопросы, связанные с закупкой медицинской техники и обеспечением лекарствами.

Говоря о ситуации в экономике, врио главы Дагестана отметил, что по инвестициям в основной капитал республика заняла первое место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Он также отметил важность решения о создании территории опережающего развития (ТОР) в городе Каспийске, которое было принято правительством РФ.