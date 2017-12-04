Пятеро пензенских студентов стали призерами чемпионата "Абилимпикс"

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Пятеро пензенских студентов стали победителями и призерами проходившего в Москве чемпионата по профмастерству для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс", сообщила в понедельник пресс-служба правительства Пензенской области.

Пензенскую область представляла команда победителей регионального чемпионата – семеро студентов пензенских колледжей и два молодых специалиста.

"По итогам чемпионата победителями и призерами стали в компетенции "Медицинский и лабораторный анализ" — Надежда Евдокимова (1 место), Гофман Анна (3 место); в компетенции "Зубной техник" — Сергей Раковский (1 место), Руслан Султанов (3 место); в компетенции "Дизайн персонажей/Анимация персонажей" — Сардар Ишмухамедов (2 место)", — говорится в сообщении.

Третий национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс" проходил с 1 по 3 декабря в Москве; в этом году участие в соревнованиях приняли 900 участников из 75 субъектов РФ. В качестве экспертов выступили 700 работодателей и преподавателей, в том числе 11 представителей Пензенской области.

Национальный чемпионат "Абилимпикс" проходил по олимпийской системе и включал в себя конкурсы по 67 компетенциям, востребованным на рынке труда. Организаторами мероприятия выступили РГСУ совместно с Минобрнауки, Минтрудом, Минпромторгом и общественными организациями инвалидов России. Международное движение "Абилимпикс" зародилось в Японии, в настоящее время оно имеет уже 40-летнюю историю.