Пензенский губернатор потребовал усилить антинаркотическую работу с детьми

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник потребовал от муниципальных чиновников адресно работать с результатами медицинского тестирования на наркозависимость среди школьников, сообщила его пресс-служба.
"Наша деятельность во многом должна быть направлена на искоренение причин распространения и употребления наркотиков. Это и внеурочная занятость школьников, и более активное привлечение молодежи к занятиям спортом. И устранение из интернета информации, связанной с наркотиками и их популяризацией. И повышение ответственности родителей за поведение несовершеннолетних", — пояснил он.
Глава региона в понедельник на заседании областной антинаркотической комиссии отметил, что еще одной серьезной проблемой, связанной с наркотиками, является вовлечение подростков в процесс распространения запрещенных веществ, в результате так называемые "легкие деньги" могут обернуться трагедией для молодого человека, только вступающего в жизнь.
По его словам, общая заболеваемость наркоманией на территории Пензенской области по итогам 2016 года почти в два раза ниже, чем в РФ и Приволжском федеральном округе.
"По состоянию на 1 ноября, наблюдается незначительное снижение количества лиц, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом "наркомания". Всего в Пензенской области зарегистрировано 1262 человека… В данном случае речь идет только о зарегистрированных лицах, в реальности число наркозависимых людей может быть больше", — отметил Белозерцев.