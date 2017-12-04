Пензенский губернатор потребовал усилить антинаркотическую работу с детьми

САРАТОВ, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в понедельник потребовал от муниципальных чиновников адресно работать с результатами медицинского тестирования на наркозависимость среди школьников, сообщила его пресс-служба.

"Если зафиксирован хотя бы один случай употребления психоактивных веществ, профилактические меры надо применять по отношению ко всему кругу общения этого человека, усиливать предупредительные меры, работать адресно — со всей группой риска, а также с родителями", — приводятся в сообщении слова Белозерцева.

"Наша деятельность во многом должна быть направлена на искоренение причин распространения и употребления наркотиков. Это и внеурочная занятость школьников, и более активное привлечение молодежи к занятиям спортом. И устранение из интернета информации, связанной с наркотиками и их популяризацией. И повышение ответственности родителей за поведение несовершеннолетних", — пояснил он.

Глава региона в понедельник на заседании областной антинаркотической комиссии отметил, что еще одной серьезной проблемой, связанной с наркотиками, является вовлечение подростков в процесс распространения запрещенных веществ, в результате так называемые "легкие деньги" могут обернуться трагедией для молодого человека, только вступающего в жизнь.

"Дети должны об этом знать с позиций, что так делать нельзя и почему нельзя. Задача учителей — грамотно сопроводить такую информацию, разъяснить школьникам, чем страшны наркотики и какая ответственность связана с их распространением, чтобы подростки не думали, что это "легкие деньги", — заявил губернатор.

По его словам, общая заболеваемость наркоманией на территории Пензенской области по итогам 2016 года почти в два раза ниже, чем в РФ и Приволжском федеральном округе.

"По состоянию на 1 ноября, наблюдается незначительное снижение количества лиц, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом "наркомания". Всего в Пензенской области зарегистрировано 1262 человека… В данном случае речь идет только о зарегистрированных лицах, в реальности число наркозависимых людей может быть больше", — отметил Белозерцев.