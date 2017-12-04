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Общество

Психологи рассказали, для всех ли хороши объятия

20:3504.12.2017
(обновлено: 20:44 04.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОбъятие. Архивное фотоОбъятие. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Объятия дают человеку чувство защиты, покоя и доверия, помогают лечить аутизм у детей, но и в этом вопросе нужно знать меру, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, рассказали РИА Новости психологи.

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Международный день объятий отмечается 4 декабря.

Минимум 8 раз

Эксперт междисциплинарной кафедры сексологии Анна Котенева рассказала, что человеку рекомендуется обниматься не менее восьми раз в день.

"Объятия — это желание показать человеку свое отношение и дать возможность человеку обрести в этом состоянии чувство уверенности, чувство покоя, доверия, любви", — заявила психолог.

"Что касается отношений мужчины и женщины или воспитания ребенка, в психологии принято считать, что залогом хороших отношений может являться не менее восьми знаков внимания в течение дня. Конечно, предполагаются объятия. Это дает чувство защиты. Обниматься нужно чаще — никому это не навредило", — заявила собеседница агентства.

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Психолог Юрий Вяльба предостерегает от злоупотреблений такими практиками. По словам эксперта, нельзя приучать ребенка к объятиям посторонних людей.

"Ребенок — доверчивое существо, и не только люди, которые имеют позитивные намерения, могут обнимать, но и люди с не очень хорошими помыслами. Во всем нужна мера", — отметил Вяльба.

По его словам, Россию можно отнести к странам, где объятия являются частью культуры — знаком радушия, при этом западная культура объятий не близка жителям таких стран, как Корея, Китай, Япония.

"Есть культуры, в которых объятия не приняты. Да и в тех культурах, где это является традицией, немало людей, которые испытывают дискомфорт, когда нарушаются их личные границы. Для них это дико. Объятия в таких случаях могут приводить к конфликту — они должны происходить только при взаимном согласии", — заметил эксперт.

По его словам, личные границы составляют около 25 сантиметров, и если человек не привык к объятиям, к примеру, из-за того, что такой традиции не было в семье, то и нарушать границы не стоит.

"Если, к примеру, на улице попытаться кого-нибудь обнять, то вас в сумасшедший дом сдадут как минимум, а в худшем случае побьют", — сказал Вяльба.

Терапевтический эффект

Психолог Алексей Степанов рассказал, что объятия могут оказывать лечебный эффект в ряде ситуаций, а их отсутствие может негативно влиять на состояние. Так, по его словам, эксперименты на животных показали, что лишение возможности взаимодействовать оказывает негативное влияние на популяцию.

Он отметил, что во многих культурах телесному контакту уделяется особое внимание: где-то принято при встрече тереться носами, где-то — щеками, популярны и простые объятия при встрече — это передает позитивную информацию. С объятиями связан и один из наиболее эффективных методов лечения аутизма у детей.

"Холдинг-терапия заключается в том, что мать берет ребенка на руки и удерживает его в объятиях, стараясь установить с ним зрительный контакт. Со стороны процедура выглядит жутко, потому что ребенок всячески сопротивляется. Женщину в этот момент поддерживает специалист или родственник. Замечено, что ребенок никогда не превышает силу настолько, чтобы вырваться, все дети остаются, и через довольно продолжительное время сопротивления контакт устанавливается. Через несколько процедур происходит улучшение", — рассказал эксперт.

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