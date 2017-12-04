Зюганов попросил Путина восстановить памятник Дзержинскому на Лубянке

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Глава КПРФ Генадий Зюганов направил президенту России Владимиру Путину обращение с предложением вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь, сообщается на сайте компартии.
Зюганов заявил, что Дзержинский был не только главой ВЧК, но и одним из наиболее деятельных и успешных хозяйственных руководителей России. Лидер КПРФ добавил, что участие ВЧК под руководством Дзержинского в возвращении к нормальной жизни миллионов беспризорных детей – один из крупнейших гуманитарных подвигов XX века.
"В связи с вышеизложенным вносим предложение о восстановлении памятника Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади", — пишет Зюганов.