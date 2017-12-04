В Королеве стартовал региональный этап WorldSkills

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Королеве состоялось открытие регионального этапа чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Соревнования пройдут в восьми компетенциях, сообщил сайт правительства Московской области.

Как уточняется в сообщении, открытие чемпионата состоялось в техникуме имени Сергея Королева. Все соревнования будут проходить в двух корпусах этого образовательного учреждения. Молодые профессионалы из разных городов Московской области будут состязаться за награды в рабочих компетенциях: каменотесное дело, кирпичная кладка, холодильная техника и система кондиционирования, сантехника и отопление, производство мебели, а также сварочные технологии, укладка напольных покрытий и монтаж и эксплуатация газового оборудования.

Участников соревнований приветствовали представители областной и городской администрации, космонавт Сергей Трещев, руководство техникума. Итоги соревнований будут подведены в пятницу, 8 декабря, сообщил сайт правительства региона.