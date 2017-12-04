Более 20 соглашений планируется подписать на Днях Якутии в Москве

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В рамках Дней Якутии в Москве, которые пройдут в декабре на площадке "Экспоцентра", будут подписаны более 20 соглашений и меморандумов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия).

В частности, планируется подписать соглашение о сотрудничестве правительства Республики Саха (Якутия) с Федеральной антимонопольной службой, соглашение по внедрению цифровой экономики в Якутии с Аналитическим центром при правительстве РФ, соглашение о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия", а также соглашение между правительством Республики Саха (Якутия) и правительством Москвы в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме в многофункциональных центрах и соглашение между Республикой Саха (Якутия) и Республикой Башкортостан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

"Дни Якутии в Москве посвящены очередной годовщине нашего единения с Россией, и их насыщенная программа призвана продемонстрировать высокие темпы социально-экономического и культурного развития нашего региона, усилить его инвестиционную и туристическую привлекательность", — процитировала пресс-служба главу Якутии Егора Борисова.

Торжественные мероприятия будут посвящены 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха.

В культурную программу мероприятий войдет также выставка-ярмарка "Тепло вечной мерзлоты", где будет представлена продукция якутских мастеров, в том числе украшения с якутскими бриллиантами. Один из них будет разыгран в ходе торжественной церемонии открытия, которая состоится 15 декабря, уточнил собеседник агентства.

Кроме того, 16 декабря пройдет Третий этап Кубка мира по якутскому виду спорта мас-рестлингу — перетягиванию палки. Кульминацией культурной программы станет спектакль-мистерия "Путь Святителя Иннокентия. Алмазный крест" в постановке режиссера, народного артиста РФ, обладателя премии "Золотая маска-2017" Андрея Борисова. В последний раз Дни Якутии в Москве проводились в 2012 году.

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