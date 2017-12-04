Изучение прошлого должно помогать избегать ошибок в будущем, заявил Лавров

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Мария Князева. Изучение событий прошлого сегодня должно помогать избегать ошибок в будущем, говорится в приветственном послании министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам XI Европейского русского форума, проходящего в Европарламенте в Брюсселе. Послание главы российского МИД зачитал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

Лавров отметил, что тема проходящего в Брюсселе форума — "Евросоюз 2017 и Русская революция 1917: невыученные уроки" — весьма актуальна. "Сегодня глубокое, всестороннее осмысление и объективное, деполитизированное изучение событий прошлого, в том числе не самых простых и однозначных, должно помогать избегать ошибок в будущем", — говорится в приветствии.

Глава МИД РФ также отметил, что этот форум на площадке Европарламента, который стал традицией, вносит полезный вклад в упрочение "межобщественного диалога" России и Евросоюза.

"В нынешней непростой ситуации на нашем общем континенте такие усилия, направленные на поддержание доверия и взаимопонимания между народами, преодоление предрассудков и стереотипов, а в конечном итоге, на восстановление взаимоуважительного сотрудничества между Россией и Евросоюзом, приобретают особое значение", — говорится в послании министра иностранных дел РФ.