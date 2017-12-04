Донской рассказал о добровольцах Года экологии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Порядка миллиона добровольцев помогали российским заповедникам и национальным паркам в Год экологии, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской на Всероссийском форуме добровольцев.
По его словам, среди лидеров по вовлечению волонтеров в проекты следует назвать Кроноцкий заповедник, национальные парки Кенозерский и Таганай, заповедники Столбы и Полистовский. Как правило, в них требуется помощь в научной, охранной, эколого-просветительской, хозяйственной деятельности.
"Принять участие в волонтерской программе заповедника могут все желающие. По сути, главным критерием отбора является желание, любовь к природе и трудолюбие. Волонтеры должны проявить готовность расчищать экскурсионные тропы и смотровые площадки от снега и природного мусора, готовить кордоны к туристическому сезону, восстанавливать инфраструктуру и архитектурные объекты, проектировать музейное пространство, расчищать нерестилища для рыб", — добавил министр.
"На протяжении нескольких лет вместо теплых морских берегов многие люди выбирали Русский Север, чтобы очистить его от металлолома и других отходов. Мы очень благодарны этим людям", — подчеркнул Донской.