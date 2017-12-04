Донской рассказал о добровольцах Года экологии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Порядка миллиона добровольцев помогали российским заповедникам и национальным паркам в Год экологии, заявил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской на Всероссийском форуме добровольцев.

"Именно в этом году мы увидели, как ширится круг подвижников заповедного дела. В 2017 году на территории заповедников и национальных парков России поработало до миллиона добровольных помощников. Сотрудники заповедников регулярно открывают волонтерские сезоны, заранее формируя списки работ для добровольцев", — сказал Донской.

По его словам, среди лидеров по вовлечению волонтеров в проекты следует назвать Кроноцкий заповедник, национальные парки Кенозерский и Таганай, заповедники Столбы и Полистовский. Как правило, в них требуется помощь в научной, охранной, эколого-просветительской, хозяйственной деятельности.

"Принять участие в волонтерской программе заповедника могут все желающие. По сути, главным критерием отбора является желание, любовь к природе и трудолюбие. Волонтеры должны проявить готовность расчищать экскурсионные тропы и смотровые площадки от снега и природного мусора, готовить кордоны к туристическому сезону, восстанавливать инфраструктуру и архитектурные объекты, проектировать музейное пространство, расчищать нерестилища для рыб", — добавил министр.

В качестве одного из ярких примеров добровольной поддержки деятельности охраняемых природных территорий Донской назвал уборку Арктики.

"На протяжении нескольких лет вместо теплых морских берегов многие люди выбирали Русский Север, чтобы очистить его от металлолома и других отходов. Мы очень благодарны этим людям", — подчеркнул Донской.