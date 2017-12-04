В России около 60% инвалидов испытывают трудности с передвижением по городу

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около 60% российских инвалидов испытывают трудности с передвижением по городу, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта по итогам мониторинга доступности окружающей среды для инвалидов, проведенного активистами Общероссийского народного фронта в преддверии Международного дня инвалидов.

В целом мониторинг показал улучшение ситуации по стране, но отмечается и сохранение некоторых проблем.

"Две трети инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и незрячих испытывают трудности при выходе из дома, на пути к медицинским и социальным учреждениям, магазинам", — говорится в сообщении.

Во время проведения мониторинга, две трети инвалидов признались представителям ОНФ, что испытывают трудности при выходе из дома, во дворах, в пределах пешеходных коммуникаций. Городским транспортом может без проблем воспользоваться лишь треть людей с инвалидностью. Частично доступными были признаны только 4% маршрутов. Полностью доступных маршрутов, на которых инвалид может передвигаться самостоятельно и без сложностей, не выявлено вообще.

По результатам исследования более 1,8 тысячи жизненно важных для инвалидов маршрутов — путей к учреждениям здравоохранения и магазинам — было установлено, что три четверти из них являются для людей на креслах-колясках и незрячих очень сложными, а часто просто недоступными.

ОНФ планирует передать итоги мониторинга и предложения своих экспертов по улучшению доступности окружающей среды для инвалидов в федеральные и региональные органы власти, а также обсудить их на предстоящем "Форуме действий" Народного фронта.

Всероссийский мониторинг ОНФ "За доступную среду" проводился в сентябре-октябре с целью оценить эффективность мер по формированию доступной городской среды. Исследование прошло в 79 регионах, в нем приняли участие 1591 инвалид, среди них 75% составили передвигающиеся на креслах-колясках, а еще 25% — незрячие и слабовидящие.

Мониторинг Народного фронта показал, что ситуация с доступностью в стране постепенно улучшается. Так, если в 2015 году только половина опрошенных инвалидов отмечали улучшение доступности инфраструктуры, то в этом году об этом заявили две трети респондентов с тяжёлой инвалидностью.

Мониторинг ОНФ проводился на основе нового маршруто-ориентированного подхода к оценке доступности городской среды, в котором учитываются и адресные потребности инвалидов, и принцип непрерывности доступности городской среды.