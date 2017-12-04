Эксперт оценил проект универсальных электронных карт

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Безопасным идентификатором личности, в том числе для получения льгот, могла бы стать универсальная электронная карта, проект которой разрабатывался в России, считает руководитель группы исследования и анализа мошенничества Kaspersky Fraud Prevention Денис Горчаков.

В понедельник в пресс-службе Сбербанка РИА Новости рассказали, что рабочая группа при ассоциации "Финтех", в которую входит банк, обсуждает на протяжении нескольких месяцев вопрос присвоения гражданам уникального идентификатора (ID) для получения скидок в аптеках и магазинах. В Сбербанке отметили, что концепция проекта еще только формируется и рассматриваются разные подходы, включая использование уже существующих идентификаторов.

"Для хранения набора пользовательских данных или идентификаторов в различных информационных системах на сегодняшний день подошла бы УЭК — универсальная электронная карта, проект которой со временем угас", — сказал РИА Новости Горчаков.

По его мнению, возрождение этой идеи, как в формате электронного паспорта нового образца, так и некоей карты — удостоверения личности с основными данными пользователя – имеет хорошие перспективы. "Однако на этапе подготовки подобных проектов необходимо обращать внимание на противодействие злоупотреблениям людей-операторов систем, чтобы предотвратить появление подпольного рынка персональных данных", — отметил эксперт.

При этом использование SIM-карт, по его словам, как идентификаторов личности в настоящее время не надежно.

Пилотный проект по введению в России электронного паспорта готовился несколько лет. Сроки его запуска несколько раз отодвигались. В мае 2015 года глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров заявлял, что Россия полностью готова к переходу на электронные паспорта.