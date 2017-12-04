Первый в Подмосковье Центр фехтования откроется в Химках

МОСКВА, 4 дек — РИА Недвижимость. Первый в Подмосковье центр фехтования откроется в Химках, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Весной 2018 года в микрорайоне Новогорск в Химках откроется центр фехтования. Объект будет сдан в эксплуатацию в марте", — приводятся в документе слова вице-президента Федерации фехтования России, главного тренера сборной России по фехтованию Ильгара Мамедова. По его данным, центр будет представлять собой трехэтажный комплекс общей площадью в 2,2 тысячи квадратных метра и включает в себя фехтовальный зал на 18 дорожек, тренажерный зал, сауны, бассейн и столовую.

Заниматься в центре смогут как профессионалы, так и начинающие спортсмены. Детям экипировка для занятий фехтованием будет выдаваться бесплатно. Уже закуплено 50 костюмов и сабель.

Центр фехтования в Химках станет частью спортивно-образовательного кластера "Олимпийская деревня". В Новогорске уже построены и оборудованы три именные академии: художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, восточных единоборств "Самбо-70" Рената Лайшева и бокса Александра Лебзяка. Проектируется школа волейбола.