В Ульяновской области создадут Ассоциацию общественного контроля

УЛЬЯНОВСК, 4 дек — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выступил с инициативой создать в регионе Ассоциацию общественного контроля, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Об этом Морозов заявил в ходе заседания общественного совета Приволжского федерального округа по развитию институтов гражданского общества, которое состоялось 1 декабря в регионе. Мероприятие прошло под председательством полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича, который отметил, что состав общественного совета претерпел изменения не только по количественному составу, но и по формату работы.

"Глава региона объявил о планах создания в Ульяновской области Ассоциации субъектов общественного контроля, которая позволит вывести данное направление на более высокий профессиональный уровень", — говорится в сообщении пресс-службы.

В своем докладе на общественном совете, губернатор Ульяновской области подробно остановился на основных направлениях развития гражданского общества в регионе. По его словам, задача выстраивания системы эффективного взаимодействия между властью и общественностью в области решается системно. Только за последние три года объем финансовой поддержки социально ориентированных НКО увеличен более чем в семь раз. Обновился состав региональной общественной палаты, которая стала более профессиональной и не боится ставить перед правительством самые жесткие вопросы.

"Мы наблюдаем, что гражданское общество становится все более самостоятельным, инициативным, организованным. Главное, что появляется большое количество активных граждан, которые желают внести свой вклад в развитие региона", — цитирует пресс-служба Морозова.

Глава региона отметил, что в области несколько лет реализуются программы "Народные инициативы" и "Профессиональный гражданин".

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