Жительница Нижневартовска могла въехать в Ирак через САР, считают власти

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек — РИА Новости. Жительница Нижневартовска (ХМАО), оказавшаяся в списке россиянок с детьми, найденных представителями чеченских властей в лагере иракского Мосула и помещенных в женскую тюрьму Багдада, могла попасть в Ирак из Сирии, сообщили РИА Новости в администрации города.

В понедельник член совета по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова передала РИА Новости поименный список россиянок с детьми, найденных представителями чеченский властей в лагере иракского Мосула. Саратова входит в рабочую группу по поиску и возвращению российских женщин и детей, вывезенных мужьями на подконтрольную ИГ* ("Исламское государство"*) территорию.

На прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада, среди них раненые и инвалиды.

В списке, в частности, фигурирует жительница Нижневартовска, отмечается, что она может находиться в Ираке с тремя детьми — двумя девочками и мальчиком.

"Есть данные, что эта женщина уехала, возможно, она попала в Сирию. Уехала с детьми. Она жительница Нижневартовска, но на данный момент ее в городе нет. Как только она появится в городе, будет решаться вопрос об оказании помощи", — сообщили РИА Новости в управлении по взаимодействию со СМИ администрации Нижневартовска.

В начале сентября в Ханты-Мансийский автономный округ вернулась жительница соседнего Мегиона и ее малолетняя дочь, которые были эвакуированы спецрейсом из иракского Эрбиля в Грозный.

*Запрещенная в России террористическая организация