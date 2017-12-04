На выставке в Москве "Швабе" показывает 30 медицинских новинок

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Интерактивные зоны, где можно опробовать телемедицинские и VR-технологии, запустил холдинг "Швабе" на проходящей в Москве 27-й международной выставке "Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты", сообщает пресс-служба компании.

В экспозиции холдинга — свыше 30 новейших медицинских приборов, большая часть которых на 90% изготовлена из отечественных комплектующих и материалов.

"Мы освоили разработку эффективных IT-решений и производство "умной" техники, которая без участия врача способна выполнять сложные медицинские задачи. Экспозиция "Швабе" наглядно показывает, как оно работает на практике", — сказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Выставка "Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты" проходит в рамках Международного научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения". Мероприятие организовано Госдумой и Минздравом РФ при поддержке Совета Федерации, Минпромторговли, правительства Москвы, ТПП России, а также ВОЗ. В работе экспозиций форума задействованы почти девятьсот экспонентов из всех федеральных округов РФ и 34 стран мира.